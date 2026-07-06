O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o atendimento na área de ginecologia na rede municipal de saúde.

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No documento, o parlamentar destaca que o atendimento ginecológico é fundamental para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de diversas doenças, além de garantir o acompanhamento da saúde da mulher em todas as fases da vida.

Fala Rovina

“A saúde da mulher deve ser tratada como prioridade. Nosso objetivo é acompanhar a oferta dos serviços, identificar possíveis dificuldades e buscar informações que contribuam para o aperfeiçoamento do atendimento prestado à população. Quanto mais transparência tivermos sobre a realidade da rede municipal, maiores serão as condições de cobrar melhorias e garantir um atendimento digno às mulheres de Americana”, destaca Dr. Wagner Rovina.

O autor busca informações sobre a estrutura atualmente disponível para o atendimento ginecológico no município, incluindo o número de médicos especialistas em atuação, as unidades onde o serviço é oferecido e os dias e horários de atendimento. O vereador também solicita esclarecimentos sobre a existência de fila de espera para consultas, a quantidade de pacientes aguardando atendimento, os exames disponibilizados pela rede municipal — como Papanicolau, ultrassonografia, mamografia e biópsias, além do tempo médio de espera para a realização de cada procedimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária de terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Professora Juliana discute políticas públicas e pede instalação de unidade da Defensoria do Estado em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) se reuniu na quarta-feira (01) com a Defensora Pública-Geral do Estado de São Paulo (DPESP), Luciana Jordão da Motta Armiliato de Carvalho, para conhecer o trabalho realizado pela instituição e solicitar a instalação de uma unidade do órgão em Americana.

Durante o encontro, a parlamentar debateu temas como o fortalecimento de políticas públicas sociais especialmente voltadas mulheres vítimas de violência e a ampliação do atendimento jurídico gratuito para a população em situação de vulnerabilidade.

“A Defensoria Pública é um pilar essencial para a nossa democracia e para garantir que todos tenham voz. Nossa visita busca colocar o mandato como articulador de iniciativas que ajudem a trazer melhorias na infraestrutura e na rede de apoio do município. É nosso dever trazer a este órgão as reais necessidades da população e trabalhar em conjunto na efetivação de direitos”, afirmou a vereadora.

Na reunião também foram discutidas, com a equipe da Defensoria Pública, ações para ampliação do acesso à justiça gratuita para a população em situação de vulnerabilidade social. A vereadora abordou pontos que avaliou como sensíveis sobre a realidade de grupos em vulnerabilidade em Americana, como a população LGBTQI+, pessoas em situação de rua, idosos e população negra, e a necessidade de garantir assistência judicial integral e gratuita como direito constitucional.

“Temos o compromisso de atuar como uma ponte entre as demandas da população, buscando discutir e articular parcerias com a Defensoria Pública e a prefeitura, com vistas a garantir mais direitos aos cidadãos da nossa cidade”, concluiu Professora Juliana.