A ADERE, principal fabricante brasileira de fitas adesivas, anuncia a abertura de cinco novas vagas de emprego. As oportunidades abrangem desde funções técnicas e operacionais no parque fabril de Sumaré, na Região Metropolitana de Campinas, até posições de nível analítico e liderança.

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Alinhada com sua estratégia de expansão e melhoria contínua de processos, a companhia busca profissionais que tenham perfil proativo, foco em resultados e forte capacidade de trabalho em equipe.

As posições disponíveis são:

Técnico de Processos (Sumaré): destinada a profissionais com formação técnica completa em Mecatrônica, Mecânica, Eletrônica ou áreas correlatas. Exige conhecimento em ferramentas da qualidade (PDCA, Ishikawa, FMEA, CEP) e cronoanálise.

destinada a profissionais com formação técnica completa em Mecatrônica, Mecânica, Eletrônica ou áreas correlatas. Exige conhecimento em ferramentas da qualidade (PDCA, Ishikawa, FMEA, CEP) e cronoanálise. Analista de Processos Industriais II: posição para graduados em Engenharia de Produção, Mecânica ou Automação. É necessário conhecimento em Excel avançado, Power BI, Lean Manufacturing (Green Belt) e vivência em ambiente industrial.

posição para graduados em Engenharia de Produção, Mecânica ou Automação. É necessário conhecimento em Excel avançado, Power BI, Lean Manufacturing (Green Belt) e vivência em ambiente industrial. Preparador de Máquinas I: oportunidade operacional para profissionais com formação técnica em Mecânica, Automação ou áreas correlatas, com habilidade na operação, montagem e regulagem de máquinas industriais.

oportunidade operacional para profissionais com formação técnica em Mecânica, Automação ou áreas correlatas, com habilidade na operação, montagem e regulagem de máquinas industriais. Analista de Produtos I: voltada para profissionais formados em Administração, Marketing ou Engenharia, focada no desenvolvimento e gestão do ciclo de vida de novos produtos e análise de mercado.

voltada para profissionais formados em Administração, Marketing ou Engenharia, focada no desenvolvimento e gestão do ciclo de vida de novos produtos e análise de mercado. Supervisor de Merchandising: vaga de liderança de campo que exige CNH B ativa e disponibilidade para viagens frequentes. O profissional será responsável pela gestão da equipe de promotores, roteirização e relacionamento nos pontos de venda (PDV).

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do time da ADERE e que atendam aos requisitos descritos devem enviar o currículo atualizado diretamente para o e-mail oficial de recrutamento da empresa: [email protected]. No assunto da mensagem, o candidato deve especificar o nome da vaga de interesse.

Oportunidades futuras e banco de talentos

Caso o profissional não encontre uma vaga aberta que corresponda ao seu perfil no momento, é possível enviar o currículo com o assunto “Banco de Talentos (e incluir área de atuação)”. Os perfis recebidos serão integrados à base de dados da companhia para futuras posições operacionais, técnicas ou administrativas.

Sobre a ADERE

Fundada em 1967, a Adere é a maior fabricante brasileira de fitas adesivas e uma das principais referências do setor na América Latina. Com capital 100% nacional, possui unidade industrial e administrativa em Sumaré (SP), além de estruturas de distribuição que apoiam sua atuação em diferentes mercados no Brasil e no exterior.

Com quase 60 anos de história, a companhia desenvolve soluções para segmentos como construção civil, indústria, papelaria, varejo, automotivo, comunicação visual, calçadista e refrigeração, atendendo desde profissionais e grandes indústrias até o consumidor final.

Seu portfólio reúne centenas de produtos, incluindo fitas crepe, fitas dupla face, fitas de empacotamento, soluções para fixação, colas e itens para o universo escolar. A empresa mantém investimentos contínuos em inovação, tecnologia industrial e sustentabilidade, apoiados por estrutura própria de laboratório e certificações voltadas à qualidade e gestão ambiental.