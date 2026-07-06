Veja o cardápio do Festival Gastronômico de Inverno, que acontece nesta segunda e terça
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O Festival Gastronômico de Inverno 2026 de Santa Bárbara d’Oeste reúne pratos de diversas partes do mundo nesta segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de julho (veja o cardápio completo abaixo). Ao todo, 15 estabelecimentos levarão sabor ao evento, que também terá um Espaço de Economia Criativa com 20 expositores.
O evento ocorre das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.
Neste ano, a Categoria Temática traz o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, que propõe a criação de pratos inspirados em países ou seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. A proposta é valorizar ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.
Além da gastronomia, serão comercializados vários itens no Espaço de Economia Criativa, como quadros, chaveiros, acessórios, produtos de crochê, velas aromáticas, caricaturas, bonecos em amigurumi, entre outros (confira a lista completa abaixo).
O público também poderá prestigiar quatro atrações musicais. Nesta segunda, sobem ao palco Manda Moraes & Grupo, às 18h30, e Ezequiel Braga – Banda Soul Blues, às 21 horas. Na terça, haverá as apresentações de Netos d’Avó, às 18h30, e Cadillac Rock Band, às 21 horas.
O Festival tem como objetivo fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, promover os empreendimentos participantes e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também contribui para o fortalecimento do turismo gastronômico e para a valorização dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver.
A realização do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).
Serviço:
Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara | 2026
Dias 6 e 7 de julho, segunda e terça-feira, das 18 às 23 horas
Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
Cardápio completo:
Padaria Dona Vitória
Burguer com Batata Frita
Burguer Americano Bacon com Batata Frita
O Mercadão Pastéis e Porções
Sanduíche de Costela
Sanduíche de Pernil
Eu Amo Pastel Joel e Léia
Pastel Especial de Frango, Alho-Poró, Bacon e Cream Cheese
Hot Dog Coreano
Porção de Mini Pastel Quatro Queijos
Trattoria Il Volo
Lasanha da Nonna
Tagine Suíno com Cuscuz
Quibe de Forno Recheado com Cabotiá
Ki Pastel Mercadão
Porção de Mini Pastel Misto (Carne e Pizza)
Pastel de Costela com Requeijão Cremoso
Pastel de Chocolate
Pasconitta Churros
Churros Clássico
Churros Espanhol
Churros de Goiabada
Lisboa Massas & Cia
Parafuso Primavera
Macarrão Mac and Cheese
Jujuba Mercado de Guloseimas
Bombom Aberto de Morango
Fondue Gourmet no Copo
Creme de Pistache Belga no Cascão
Vilinha Bar e Espetaria
Espeto de Carne (Alcatra)
Espeto Texas Fire (Costelinha Suína)
Império Batata e Massas
Batata Recheada com Frango, Requeijão, Bacon e Milho
Batata Recheada com Strogonoff de Carne
Tutti Amici Pizzaria
Pizza Broto Frango com Catupiry
Pizza Broto Pepperoni
Pizza Broto Mussarela
Holy Cook
Holy Cook Brasil (Bala Baiana)
Holy Cook Estados Unidos (Reese’s)
Holy Cook Nutella
Cia. do Milho
Milho Turbinado com Frango ou Calabresa
Creme de Milho à Bolonhesa
Milho Cozido no Pote
Master Burguers
Burguer Master Honey
Burguer Nacho Loko
Casa da Nonna
Talharim com Iscas de Alcatra
Paella Caipira
Rondelli Recheado com Cabotiá e Parmesão
Expositores do Espaço de Economia Criativa:
- Antônio Carlos Rodrigues – cachepots, chaveiros, porta objetos, comedouros para pet e jogos educativos em madeira
- Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra
- Celso Ricardo Pupin – peças em epóxi, biojoias, filtro dos sonhos e incensários
- Dalva Aparecida Melo – jogos educativos, fantoches, panos de prato em costura criativa e artística
- Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos
- Gertrudes Furlan Sales – pintura e decoupage em madeira e outros materiais
- Ina Thomé Picoli – quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor
- Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros
- Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios
- Maria Aparecida Dias Zoz – bolsas, chapéus e chinelos em crochê
- Maria Monteiro – perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores
- Maria Socorro Silva – acessórios pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos
- Nazaré Alves Piedade – tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado
- Paulo Couto – porta objetos, oratórios, chaveiros e acessórios em pedrarias e origami tsuru
- Rosely Victoria Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê
- Sérgio Martins – caricaturas
- Silvaneide Ferreira Sousa – laços, turbantes e scrunchies
- Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaries e porta objetos em costura criativa
- Sueli Vanicoli – pintura em porcelanas, xícaras e canecas
- Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas
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