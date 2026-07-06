Moradores da vila Soma em Sumaré entraram em contato com a reportagem para reclamar da atual situação do bairro. São ruas sem asfalto e calçamento, muito barro e mato alto em vários pontos.

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Eles ainda reclamam que existe um percentual do valor pago em contrato que deveria ser destinado para a manutenção e estrutura do bairro, mas que nada tem sido feito nos últimos meses.

História da Vila Soma

No último dia 29 de junho, a Vila Soma completou 14 anos da ocupação, resgatando todo o significado de um grande combate pela moradia, expondo inúmeras contradições que a questão fundiária apresenta, lutando contra a especulação imobiliária e em defesa da regularização fundiária por interesse social, garantindo que a terra, o teto, a moradia sejam de quem nela viva.

O aprofundamento de ataques aos direitos sociais e às liberdades democráticas, a Vila Soma ganhou ainda mais importância nessa conjuntura. Foi ponto de resistência, conseguindo converter-se em amplos processos de lutas, com mobilizações de massa e ampla articulação. Utilizou-se do instrumento da frente única e que ganhou grande solidariedade.

Hoje está consolidada e precisa terminar de se estruturar.