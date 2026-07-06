Plano de matar policial gerou Operação Escudo em Nova Odessa

Dentre os quatro presos na sexta-feira (3) está um homem apontado como participante da onda de ataques feita por facção criminosa em julho de 2006

Na última sexta-feira (3) a Polícia Civil realizou a ‘Operação Escudo’ para combater o tráfico de drogas, o crime organizado e roubos em Nova Odessa. Oito pessoas foram conduzidas à Delegacia, das quais quatro foram presos. E entre eles estava um apontado pela Polícia Civil como participante da onda de ataques realizada pela facção criminosa PCC em julho de 2006.

No total, a ação envolveu cerca de 50 policiais civis e contou com o apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e da GCM (Guarda Civil Municipal). Foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão, incluindo nos bairros Jardim São Jorge e Fazenda Velha.

Foram dois Termos Circunstanciados elaborados por posse/porte de drogas, uma pessoa autuada em flagrante por crime ambiental, sendo posteriormente liberadas, duas pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e crime contra o consumidor, uma por tráfico de drogas e associação criminosa e um capturado pelo crime de roubo.

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Investiga

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Escudo é resultado de uma investigação iniciada após uma denúncia sobre um possível ataque contra um policial civil. A partir da apuração, os investigadores identificaram integrantes de uma organização criminosa envolvidos com tráfico de drogas, roubos e outras atividades ilícitas.

Conforme o avanço das investigações, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão para reunir novas provas e prender os suspeitos. Na época dos ataques, um micro-ônibus da Auto Viação Ouro Verde foi incendiado em Nova Odessa, resultando na morte de um motorista que ficou preso ao cinto de segurança.

Na época, a sequência de atentados também atingiu postos das forças de segurança na região e simbolizou um dos períodos mais violentos da atuação da facção no Estado de São Paulo, governado no período por Geraldo Alckmin.

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