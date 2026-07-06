Prefeitura de Hortolândia cria Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação

Entre atribuições da nova pasta está desenvolver e implementar projetos e soluções tecnológicas voltadas à eficiência da gestão pública

Com foco no avanço das tecnologias e suas aplicações na administração pública, a Prefeitura de Hortolândia criou, por meio da Lei 4.659/2026, a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação. A nova pasta é fruto de reorganização administrativa, com alterações nas unidades organizacionais da Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica. Isso significa que a criação de uma nova secretaria não trará impacto negativo ao orçamento municipal. Já para a municipalidade e a população, os benefícios serão o desenvolvimento de políticas públicas focadas na inovação tecnológica, com suporte de profissionais capacitados que já fazem parte do quadro de servidores municipais. À frente da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação está a servidora Rúbia Mara Rossi Ferreira como secretária.

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“Agradeço ao prefeito Zezé Gomes pela confiança e pela oportunidade de liderar a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação. A criação desta Secretaria demonstra sua visão de futuro ao reconhecer que a tecnologia da informação vai além do suporte operacional, constituindo um pilar estratégico para a inovação e a modernização da gestão pública e para a construção de um governo ainda mais inteligente, eficiente, transparente e voltado às necessidades da população”, enfatizou a secretária Rúbia.

Conforme a lei que cria a nova Secretaria, publicada na edição 2800 do Diário Oficial, estão entre as atribuições da Secretaria de Tecnologia e Inovação planejar, coordenar e executar as políticas públicas de inovação, modernização administrativa e transformação digital do Município; modernizar e digitalizar os serviços públicos municipais; desenvolver e implementar projetos e soluções tecnológicas voltadas à eficiência da gestão pública; estruturar políticas e apoiar a implementação de práticas de inovação na administração municipal; fortalecer o ecossistema local de inovação e a cultura tecnológica no município; coordenar e executar a política de segurança da informação no âmbito da Administração Municipal, assegurando a proteção das informações institucionais; promover a integração, padronização e melhoria contínua dos processos e sistemas municipais.

A nova secretaria abrangerá o Departamento de Sistemas, composto pela Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e pela Divisão de Qualidade de Software; o Departamento de Arquitetura de Sistemas, composto pelo Setor de Suporte a Sistemas e pela Divisão de Banco de Dados; o Departamento de Cadastro e Geoinformação, composto pela Divisão de Cadastro Territorial Multifinalitário; o Departamento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, composto por Divisão de Redes, contendo o Setor de Manutenção de Redes; Divisão de Suporte, contendo o Setor de Manutenção de Equipamentos; e o Departamento de Serviços e Segurança de Dados, composto pelo Setor de Serviços e Dados.

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