O Esmeralda é pentacampeão barbarense de futebol amador. A equipe levantou a taça da primeira divisão na noite deste sábado (4), após vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Orquídeas, com mais um gol do artilheiro Daniel Simões.

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A final foi disputada no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que estava tomado pelo clima de festa e de emoção. Mais de 5 mil pessoas prestigiaram a decisão, segundo a Guarda Civil Municipal.

O gol do título saiu aos 18 minutos do segundo tempo, em uma jogada trabalhada desde trás. Após troca de passes até a intermediária, Igor quebrou as linhas de marcação com um lançamento rasteiro para Romário, que recebeu na ponta esquerda e cruzou para Daniel Simões.

O atacante, como já é de costume, não desperdiçou: cabeceou para o fundo da rede e se isolou ainda mais na artilharia da competição, com 12 tentos anotados. Depois, com o apito final, a comemoração se repetiu, desta vez com o troféu do torneio.

Além do artilheiro, o Esmeralda também teve os goleiros menos vazados do campeonato: Alan Tobias e Weverton Fernandes, que foram premiados ao final da partida.

O time campeão foi comandado pelo técnico André Moura da Silva, auxiliado por José Élcio Pinheiro e Osmar de Souza Junior, e os jogadores que fizeram parte do elenco são:

Alan de Lima Tobias

Alexandre Rodrigues de Matos

Alysson Maciel Henrique

Bruno Rubio Saqueti

Carlos Gabriel de Souza Silva

Daniel Simões

Erick Pereira Bernardino

Guilherme Gimenes Inacio Gomes

Guilherme Crepaldi da Silva

Gustavo Bezerra dos Santos

Henrique Albamonte Marinho

Igor dos Reis Santos

José Armando dos Santos

Leonardo da Silva

Leonardo Silva dos Santos

Luiz da Silva Eleoterio

Michael Cavalcante da Silva Ferro

Murilo Rangel Barbosa

Romário Luiz de Souza

Tauan Alves da Silva

Vinicius Calabrez dos Santos

Vinicius Julio de Souza

Vinicius Moreno de Souza

Weverton Cassoli Fernandes



A equipe, que já havia sido campeã em 2015, 2016, 2017 e 2024, conquistou seu quinto título de forma invicta. Foram oito vitórias e três empates, com 34 gols marcados e apenas quatro sofridos.

“Parabenizamos o Esmeralda pela campanha invicta e pelo pentacampeonato, uma conquista construída com muito mérito ao longo de toda a competição. Também cumprimentamos o Grêmio Orquídeas pela excelente campanha e pela grande final, que transformou o estádio Antonio Guimarães em uma verdadeira festa. Esse é o reflexo da força e da tradição do Campeonato Barbarense de Futebol Amador”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma realização da Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), e ainda conta com outras quatro divisões. A segunda divisão já tinha acabado em 20 de junho, com o título do Planalto do Sol.

Confira todos os campeões da 1ª Divisão:

1979 – Fluminense

1980 – Benfica

1981 – Benfica

1982 – Unidos da Linópolis

1983 – União Agrícola Barbarense (Júnior)

1984 – Grêmio Esportivo Vila Rica

1985 – Unidos da Linópolis

1986 – Unidos da Linópolis

1987 – Curitiba

1988 – Curitiba

1989 – Curitiba

1990 – Unidos da Linópolis

1991 – União Aparecida

1992 – Unidos da Linópolis

1993 – E.C. Brasília

1994 – E.C. 1º de Maio

1995 – Aliança

1996 – Unidos da Linópolis

1997 – Unidos da Linópolis

1998 – Ponte Preta

1999 – Máfia

2000 – E.C. 1º de Maio

2001 – Máfia

2002 – Grêmio Termo Solar

2003 – Holanda

2004 – Lava Jato

2005 – Rossigás

2006 – Lava Jato

2007 – Vitória

2008 – Lava Jato

2009 – Rossigás

2010 – Lava Jato

2011 – Lava Jato

2012 – Unidos da Linópolis

2013 – Unidos da Linópolis

2014 – Os Uvos

2015 – Esmeralda

2016 – Esmeralda

2017 – Esmeralda

2018 – São Fernando

2019 – São Fernando

2022 – São Fernando

2023 – São Fernando

2024 – Esmeralda

2025 – Grêmio Orquídeas

2026 – Esmeralda