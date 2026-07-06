O Esmeralda é pentacampeão barbarense de futebol amador. A equipe levantou a taça da primeira divisão na noite deste sábado (4), após vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Orquídeas, com mais um gol do artilheiro Daniel Simões.
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A final foi disputada no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que estava tomado pelo clima de festa e de emoção. Mais de 5 mil pessoas prestigiaram a decisão, segundo a Guarda Civil Municipal.
O gol do título saiu aos 18 minutos do segundo tempo, em uma jogada trabalhada desde trás. Após troca de passes até a intermediária, Igor quebrou as linhas de marcação com um lançamento rasteiro para Romário, que recebeu na ponta esquerda e cruzou para Daniel Simões.
O atacante, como já é de costume, não desperdiçou: cabeceou para o fundo da rede e se isolou ainda mais na artilharia da competição, com 12 tentos anotados. Depois, com o apito final, a comemoração se repetiu, desta vez com o troféu do torneio.
Além do artilheiro, o Esmeralda também teve os goleiros menos vazados do campeonato: Alan Tobias e Weverton Fernandes, que foram premiados ao final da partida.
O time campeão foi comandado pelo técnico André Moura da Silva, auxiliado por José Élcio Pinheiro e Osmar de Souza Junior, e os jogadores que fizeram parte do elenco são:
- Alan de Lima Tobias
- Alexandre Rodrigues de Matos
- Alysson Maciel Henrique
- Bruno Rubio Saqueti
- Carlos Gabriel de Souza Silva
- Daniel Simões
- Erick Pereira Bernardino
- Guilherme Gimenes Inacio Gomes
- Guilherme Crepaldi da Silva
- Gustavo Bezerra dos Santos
- Henrique Albamonte Marinho
- Igor dos Reis Santos
- José Armando dos Santos
- Leonardo da Silva
- Leonardo Silva dos Santos
- Luiz da Silva Eleoterio
- Michael Cavalcante da Silva Ferro
- Murilo Rangel Barbosa
- Romário Luiz de Souza
- Tauan Alves da Silva
- Vinicius Calabrez dos Santos
- Vinicius Julio de Souza
- Vinicius Moreno de Souza
- Weverton Cassoli Fernandes
A equipe, que já havia sido campeã em 2015, 2016, 2017 e 2024, conquistou seu quinto título de forma invicta. Foram oito vitórias e três empates, com 34 gols marcados e apenas quatro sofridos.
“Parabenizamos o Esmeralda pela campanha invicta e pelo pentacampeonato, uma conquista construída com muito mérito ao longo de toda a competição. Também cumprimentamos o Grêmio Orquídeas pela excelente campanha e pela grande final, que transformou o estádio Antonio Guimarães em uma verdadeira festa. Esse é o reflexo da força e da tradição do Campeonato Barbarense de Futebol Amador”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.
O Campeonato Barbarense de Futebol Amador é uma realização da Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), e ainda conta com outras quatro divisões. A segunda divisão já tinha acabado em 20 de junho, com o título do Planalto do Sol.
Confira todos os campeões da 1ª Divisão:
1979 – Fluminense
1980 – Benfica
1981 – Benfica
1982 – Unidos da Linópolis
1983 – União Agrícola Barbarense (Júnior)
1984 – Grêmio Esportivo Vila Rica
1985 – Unidos da Linópolis
1986 – Unidos da Linópolis
1987 – Curitiba
1988 – Curitiba
1989 – Curitiba
1990 – Unidos da Linópolis
1991 – União Aparecida
1992 – Unidos da Linópolis
1993 – E.C. Brasília
1994 – E.C. 1º de Maio
1995 – Aliança
1996 – Unidos da Linópolis
1997 – Unidos da Linópolis
1998 – Ponte Preta
1999 – Máfia
2000 – E.C. 1º de Maio
2001 – Máfia
2002 – Grêmio Termo Solar
2003 – Holanda
2004 – Lava Jato
2005 – Rossigás
2006 – Lava Jato
2007 – Vitória
2008 – Lava Jato
2009 – Rossigás
2010 – Lava Jato
2011 – Lava Jato
2012 – Unidos da Linópolis
2013 – Unidos da Linópolis
2014 – Os Uvos
2015 – Esmeralda
2016 – Esmeralda
2017 – Esmeralda
2018 – São Fernando
2019 – São Fernando
2022 – São Fernando
2023 – São Fernando
2024 – Esmeralda
2025 – Grêmio Orquídeas
2026 – Esmeralda
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