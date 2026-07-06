O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos para a implantação de “semáforos inteligentes” nas Avenidas de Cillo e Iacanga. De acordo com o parlamentar, a proposta busca utilizar tecnologia adaptativa em tempo real para solucionar problemas de mobilidade e melhorar a fluidez do trânsito nas duas vias, apontadas como duas das mais congestionadas do município.

No documento, o autor ressalta que as avenidas chegam a registrar um fluxo superior a 2 mil veículos por hora nos horários de pico. O sistema inteligente utiliza câmeras, sensores e inteligência artificial para monitorar o volume de tráfego instantaneamente e, com base nesses dados, o equipamento ajusta o tempo de abertura e fechamento dos sinais de forma automática, priorizando faixas com maior lentidão e garantindo a chamada “onda verde”.

A iniciativa é fundamentada na lei municipal nº 7.063/2026, de autoria de Leoncine, que introduziu na legislação da cidade as diretrizes de políticas públicas para a transformação digital urbana e a implantação de sistemas de smart cities (cidades inteligentes).

Moderniza

“A nossa lei criou a base jurídica para modernizar Americana, e os semáforos inteligentes são a aplicação prática dessa legislação para resolver a vida das pessoas. Não faz sentido o motorista ficar retido no sinal vermelho, fora do horário de pico, enquanto não há nenhum veículo na via transversal. Em Campinas, a prefeitura já instalou cem equipamentos como este com ótimos resultados na fluidez. Precisamos trazer essa inovação para cá, reduzindo o estresse no trânsito, a emissão de gases poluentes e aumentando a segurança”, defendeu Leoncine.

O vereador ressalta ainda que a implantação da tecnologia permite a integração do controle semafórico com as centrais de monitoramento da Guarda Municipal e da Muralha Digital, reforçando a segurança viária.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (7) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.