Ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de mais de 6,3 quilos de drogas, arma de fogo, dinheiro e bens furtados durante o fim de semana

Uma série de ocorrências entre sábado (5) e domingo (6) atendidas por equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) resultaram na recuperação de objetos furtados, prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além da apreensão de mais de seis quilos de entorpecentes em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A maior apreensão foi realizada pela equipe da Força Tática na noite de sábado (5), em Americana. Os policiais prestavam apoio a uma ocorrência irradiada pelo COPOM após denúncia de que um apartamento em um condomínio estaria sendo utilizado como depósito de drogas e armas.

Durante as diligências, uma nova denúncia informou que um homem, vestindo blusa verde, havia deixado o imóvel carregando uma bolsa. O suspeito foi localizado e abordado nas proximidades, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no apartamento vinculado ao abordado e encontraram uma sacola com entorpecentes escondida sob um sofá, além de um forte odor característico de drogas no imóvel. Em um dos quartos, havia outro saco contendo diversas porções de drogas prontas para a venda.

Ao todo, foram apreendidos 2,795 quilos de cocaína, 2,420 quilos de maconha, 630 gramas de crack e 510 gramas de dry, totalizando 6,355 quilos de entorpecentes. Também foram recolhidos dois aparelhos celulares e um molho de chaves. O homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Furtou Playstation e outros itens em residência

Na madrugada de sábado, policiais militares localizaram parte dos objetos furtados de uma residência em Americana durante diligências realizadas em Santa Bárbara d’Oeste.

A investigação começou após um furto ocorrido na Rua Aimorés, em Americana. Com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, os policiais identificaram um GM Monza branco utilizado pelos criminosos e chegaram até um condomínio na Rua Ruth Garrido Roque.

No apartamento ligado ao proprietário do veículo, a companheira do suspeito autorizou a entrada da equipe e informou que ele havia fugido pela janela ao perceber a chegada dos policiais, levando uma mochila com os produtos do furto.

Durante a fuga, o homem abandonou a mochila, mas conseguiu escapar. No interior dela estavam um PlayStation 5 com controle, dois notebooks, dois celulares e um fone de ouvido Bluetooth, todos reconhecidos posteriormente pela vítima.

O veículo utilizado no crime também foi apreendido. A mulher foi conduzida ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos, enquanto as investigações prosseguem para localizar o suspeito.

Estava armado com pistola em adega

Ainda na manhã de sábado, em Americana, uma denúncia anônima informou que um homem estaria armado dentro de uma adega na Rua dos Colibris.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram um suspeito que saía do estabelecimento. Com ele foram encontrados R$ 4.100 em dinheiro e um iPhone 15 Pro.

Dentro da adega, sobre o balcão, a equipe localizou uma pistola Taurus calibre .380 carregada com oito munições. Segundo a mulher que fazia a limpeza do local, o homem havia deixado a arma sobre o balcão ao perceber a chegada da Polícia Militar.

Também foram apreendidos cinco máquinas de cartão, outro aparelho celular e mais R$ 192,15 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A mulher permaneceu na condição de investigada.

Venda de cocaína termina com prisão em Santa Bárbara

Na tarde de sábado, durante patrulhamento na região da Rua Manganês, em Santa Bárbara d’Oeste, policiais flagraram um homem negociando drogas com a ocupante de um veículo.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se desfazer de porções de cocaína, mas foi abordado.

Com ele foram apreendidos R$ 107 em dinheiro e três aparelhos celulares. O homem confessou que comercializava drogas no local.

A motorista confirmou aos policiais que havia acabado de comprar dois papelotes de cocaína e informou que faria o pagamento via PIX.

O traficante foi preso em flagrante, e os entorpecentes, celulares e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar.