Santa Bárbara divulga inscritos para o Desfile Cívico de 7 de Setembro

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, divulgou os grupos inscritos para o Desfile Cívico de 7 de Setembro.

São eles: Instituto Pernas da Alegria, Conselho Comunitário de Segurança de Santa Bárbara d’Oeste, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, Grupo Escoteiro Uirapuru – Associação de Pais do Grupo Escoteiro Uirapuru de Santa Bárbara d’Oeste, Projeto Amigos da Música (FAMAM), Clube de Desbravadores, Escola Estadual Professora Maria Guilhermina Lopes Fagundes e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O desfile ocorrerá no domingo, dia 7 de setembro, das 8 às 12 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.





Tema

Neste ano, o tema será “A Mulher no Cenário Cultural Brasileiro”, com enfoque na contribuição feminina nas linguagens artísticas e culturais. Os grupos poderão abordar subtemas como escritoras brasileiras, vozes femininas na música popular, artes visuais, teatro, cinema, dança, cultura popular e atuação social, política e educacional.

A reunião de organização com os representantes dos grupos habilitados será realizada no dia 6 de agosto, quarta-feira, às 14 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464-9424 ou pelo e-mail [email protected].

