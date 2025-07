O Palmeiras joga hoje contra o Chelsea em busca de seguir na luta pelo tão sonhado título Mundial de Clubes. O Verdão encara o Chelsea (ING) a partir das 22h com transmissão pela TV Globo e Youtube. Do outro lado do chaveamento, o Fluminense encara o Al Ahly, mais cedo.

Disputado entre 14 de junho e 13 de julho, o Mundial de Clubes da FIFA reuniu 32 equipes na maior edição da história do torneio. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representaram o Brasil em uma competição que também chamou atenção pela expressiva premiação em dinheiro.

Apenas pela participação e classificação ao mata-mata, os clubes brasileiros receberam cerca de R$ 150 milhões. Com a vaga nas quartas de final, o Palmeiras ainda garantiu mais R$ 73 milhões. Já o campeão pode faturar um valor adicional de até R$ 500 milhões.

Premiação histórica movimenta o mercado esportivo e financeiro

O prêmio distribuído pela FIFA nesta edição do Mundial é o maior já concedido no futebol. No total, serão repassados cerca de R$ 5,5 bilhões às equipes participantes. Só pelo título, o valor pode chegar a R$ 221 milhões. Além disso, os clubes brasileiros já arrecadaram R$ 85 milhões apenas por entrarem em campo.

Esta foi a primeira edição do novo formato do Mundial, com reconhecimento oficial da FIFA. Além dos brasileiros, participaram clubes como PSG, Real Madrid, Manchester City, River Plate e Boca Juniors, entre outros.

Possibilidades de aplicação do prêmio Palmeiras e Flu

A quantia recebida no Mundial pode ser investida de diferentes formas. Entre as opções mais viáveis, estão:

Com R$ 73 milhões, dá pra dar cerca de 24 voltas ao mundo de jatinho privado

Comprar uma ilha privada: Há ilhas no Caribe ou na Indonésia por menos de R$ 50 milhões

Renda fixa pós-fixada com alto rendimento : com a Selic em 14,75% ao ano, aplicar em produtos atrelados ao CDI pode gerar retornos expressivos. Existem investimentos em renda fixa que pagam até 139% do CDI, com liquidez em poucos meses

: com a Selic em 14,75% ao ano, aplicar em produtos atrelados ao CDI pode gerar retornos expressivos. Existem investimentos em renda fixa que pagam até 139% do CDI, com liquidez em poucos meses Investir em imóveis: Dá pra adquirir cerca de 20 apartamentos de R$3,5 milhões cada em bairros nobres como Jardins (SP) ou Leblon (RJ)

Montar uma frota de carros de luxo: Com esse valor, seria possível comprar mais de 100 carros como Porsche, Ferrari, Tesla ou Lamborghini.

Com cifras tão expressivas, o Mundial de Clubes de 2025 vai além das quatro linhas e se consolida também como um verdadeiro jogo financeiro. A possibilidade de reinvestir os R$ 73 milhões recebidos por clubes como o Palmeiras abre caminhos que vão desde aquisições de imóveis de luxo até estratégias sofisticadas de aplicação em renda fixa. Na prática, esse montante permitiria até dar 24 voltas ao mundo em um jatinho particular ou adquirir uma ilha paradisíaca — demonstrando o tamanho do impacto que uma boa campanha pode ter no caixa de uma equipe.

Mais do que uma competição esportiva, o novo formato do Mundial se mostra uma oportunidade sem precedentes para os clubes se estruturarem dentro e fora de campo. Em tempos de profissionalização do futebol e busca por sustentabilidade financeira, saber usar bem os prêmios recebidos pode fazer a diferença entre se manter competitivo ou apenas figurar entre os participantes.

