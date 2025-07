Faleceu na tarde desta quinta-feira (3), aos 75 anos, Orlando Cardoso, conhecido por muitos em Santa Bárbara d’Oeste como “Xu”. Figura presente e respeitada na cidade, ele deixa familiares, amigos e moradores com lembranças de uma trajetória marcada por afeto e simplicidade.

Morador da Vila Brasil, Orlando era casado com Maria Aparecida Lazarin Cardoso e deixa três filhos: Graziela, Juliana e Renan.

Velório de Xu

O velório acontece nesta sexta-feira (4), no Velório Municipal Berto Lira, a partir das 9h30. O sepultamento está marcado para as 12h30, no Cemitério Campo da Ressurreição.

O Portal se solidariza com todos os familiares e amigos neste momento de despedida.

