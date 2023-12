Santa Bárbara FM, a rádio da cidade, completa 38 anos

A Santa Bárbara FM 95,9 MHz, emissora oficial do Município

de Santa Bárbara d’Oeste, completa 38 anos nesta quarta-feira (20). Conhecida como “a rádio da cidade”, a Santa Bárbara FM foi uma das primeiras rádios educativas fundadas no Estado de São Paulo. Com uma equipe comprometida com a cultura do município, traz informação, música e entretenimento por meio de diversos programas que só fazem crescer a audiência e a companhia dos ouvintes.

Neste ano, a Radio Santa Bárbara FM recebeu novos equipamentos que modernizaram as transmissões e atuações em campo da equipe para cobertura do Rock Fest, maior festival de rock independente da região.

Em 2022, foram desenvolvidos projetos e investimentos com a aquisição de um novo transmissor e reforma do sistema irradiante, para elevar a potência junto à Anatel. Com isso a emissora recebeu autorização e foi licenciada na classe A4 (3900 W), o dobro da potência anterior, com um raio de cobertura que hoje atinge os municípios das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba.

Jornal Santa Bárbara Hoje, Bom Dia Cidade, Giro 95, Retrato Musical, Samba & Cia, Interiorana Hip Hop, DJ Mix, Rota 95, I Wanna Rock e Momento Positivo compõem a programação da rádio com jornalismo e música, voltada para a difusão da cultura, informação e prestação de serviços à comunidade, com excelentes profissionais que atuam com carinho e dedicação na emissora.

Além das ondas do rádio, a programação pode ser ouvida nas plataformas digitais. Basta acessar o site: www.santabarbarafm.com ou baixar o aplicativo e webapp para Android, iOS e PC e demais apps de rádio disponíveis, como TuneIn Radio, RadiosNet, myTuner Radio, tudoradio.com, Radio Box, entre outros.

Os estúdios e sistema irradiante estão localizados no edifício da Prefeitura, na Avenida Monte Castelo n° 1.000, Jardim Primavera, mesmo local desde o início de suas atividades. Siga a Santa Bárbara FM nas redes sociais @radiosantabarbarafm. O whatsapp é (19) 3463.6001.

