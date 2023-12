Projeto para aumento de salário, 13º e férias dos vereadores não vinga em Americana

Mais uma vez o projeto que reajustava o salário dos vereadores de Americana não vingou. A proposta, que trazia 41% de aumento nos subsídios dos parlamentares, nem chegou a entrar na pauta da sessão desta terça-feira, apesar de ter tido as assinaturas necessárias.

Além do reajuste nos valores, que aumentaria o salário dos vereadores de R$ 10.305,64 para R$ 14.427,90 e do presidente da Casa, de R$ 11.283,75, para R$ 15.797,25, o projeto que instituiria o 13º e férias aos parlamentares também não foi pra frente.

Como a proposta já havia sido discutida esse ano (julho), precisaria de 10 assinaturas para voltar à pauta. Segundo apurou o NM nos bastidores, o documento tinha as assinaturas necessárias, mas o vereador Dr Daniel (PDT) disse que retiraria a sua. Com a possibilidade, foi decidido, então, não colocar os projetos na pauta. Além disso, havia também a possibilidade do projeto não ser aprovado, uma vez que a “conta” de votos favoráveis estava apertada e duvidosa.

É improvável que a proposta volte à pauta em 2024, uma vez que é ano eleitoral e o assunto é “impopular”.

