Cuidar da saúde em 2024. A importância de fazer um check-up geral no início do ano

A saúde é o principal bem do se pode ter, no entanto,

muitos só se lembram dela quando surgem doenças, por isso, cada vez mais os cuidados preventivos têm ganhado destaque e empresas que oferecem esse tipo de tratamento tem sido muito buscadas, principalmente nesta época do ano.

O fim de ano e início de outro é um período importante para realizar check-ups gerais para analisar sua saúde e direcionar seus cuidados preventivos durante todo o ano, destaca o médico e empresário, Dr. Neymar Lima, CEO da MEDSTATION- A Clínica do Brasileiro no Mundo, clínica internacional com sede na Flórida.

“A prevenção é a chave para manter a saúde fortalecida e evitar doenças, mas para fazer isso da forma certa é necessário contar com a ajuda de profissionais capacitados e um suporte adequado“.

“Por isso, na MedStation, temos um foco especial em cuidados preventivos para nossos pacientes, onde são oferecidos serviços como chuck-ups gerais, consultas preventivas e direcionamento para tratamento e aconselhamento de cuidados preventivos com base nos resultados, o que garante um ano com muito mais saúde“.

“É sempre melhor investir na sua saúde, do que gastar cuidando de uma doença“, ressalta Dr. Neymar Lima.

O que é a MEDSTATION?

A MEDSTATION– A Clínica do Brasileiro no Mundo – é uma plataforma internacional de cuidados com a saúde focada em pacientes brasileiros em diversos países do mundo.

Com sede na Flórida, ela fornece consultas médicas a qualquer momento, programas de emagrecimento, telemedicina, exames, entre outros, com atendimento personalizado em três línguas: Português, inglês e espanhol.

Sobre Dr. Neymar Lima

Dr. Neymar Lima é empresário e médico ortopedista CEO da Med Station, com sede na Flórida, fundador da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Tocantins e do Instituto Ortopédico de Palmas, maior serviço de ortopedia do estado. Atuou como chefe do serviço de ortopedia do hospital regional de palmas por 15 anos e atualmente é membro da Academia Americana de Ortopedia e da Academia Americana de Medicina Regenerativa.

