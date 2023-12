Crea-SP inaugura coworking em Americana

Americana acaba de receber um novo espaço da rede CreaLab Coworking,

iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). Inaugurada na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana (AEAA), a estação de trabalho vai promover conexões, estimular a inovação e aproximar os profissionais dos municípios e de suas entidades de classe e já pode ser utilizada por engenheiros, tecnólogos, geocientistas e estudantes que passarem por essas cidades, mediante reserva on-line no site.



Autoridades municipais e do Crea-SP prestigiaram a cerimônia de abertura, que aconteceu na segunda-feira (18/12). “Para uma cidade se desenvolver, precisa de engenheiros e promover esse encontro será fundamental”, pontuou o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros. “Essa entidade de classe já tem uma atuação fundamental para garantir os interesses da população americanense e o espaço é mais um equipamento para ajudar os profissionais a deixarem suas contribuições para o município”, comentou o vereador, Lucas Leoncine. “Trabalhando juntos faremos uma sociedade melhor, com mais desenvolvimento, inovação e tecnologia”, afirmou o presidente da AEAA, engenheiro Marcos Lúcio Lavelli.

Representando o presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese, a gerente de projetos estratégicos, engenheira Ana Rinaldi, esteve em Americana e ressaltou a expansão da rede pelo Estado. “Há um ano, começamos essa discussão de como abrir as portas do Conselho para a sociedade e hoje já inauguramos mais de 20 espaços”, informou. O diretor de relações institucionais do Crea-SP, engenheiro Alexander Ramos, concordou. “Esse é um projeto que possibilita que os profissionais estejam mais próximos da sociedade civil organizada, do poder público e de outras entidades de classe para fomentar o desenvolvimento das cidades”, afirmou. “A ideia é que esses espaços progridam e virem hubs de inovação”, completou o gerente regional do Crea-SP, engenheiro Valdir Zarpelon Junior.

A engenheira Jheniffer Santiago esteve na inauguração em Americana e destacou a importância dos espaços físicos para networking. “Com essa iniciativa, o Crea-SP está nos proporcionando também sair um pouco das redes sociais e voltar a trocar informações pessoalmente, encontrando outros profissionais para um bate-papo olho a olho, o que estávamos sentindo falta”, comentou.

Todos os ambientes do CreaLab Coworking seguem um modelo padrão, composto por salas de reuniões, mesas com equipamentos e instalações para notebooks, ar-condicionado e estrutura adaptada de acordo com a necessidade de cada local. A expansão da rede continua em andamento e ainda esta semana estão abrindo as portas coworkings em Barretos, Jaboticabal, Novo Horizonte, Penápolis, São Manuel, Tupã e mais uma unidade na capital paulista. A previsão é chegar a 200 instalações em breve, sendo pelo menos 25 entregues este ano.

Serviço – A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana (AEAA) fica na Rua Argentina, 803, no bairro Jardim Girassol.

Sobre o Crea-SP – Instalada há 89 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.