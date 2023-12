Fluminense x City e a rivalidade Brasil e Inglaterra no futebol

Fluminense e Manchester City fazem a final do Mundial de Clubes

da Fifa esta sexta-feira e estão para escrever mais um capítulo na já rica história de rivalidade entre clubes do Brasil e da Inglaterra. Da decisão da Copa Intercontinental de 1981 até a final desta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), são histórias de títulos, craques e uma soberania que ainda pertence ao futebol brasileiro.

Brasil na frente- Apesar da distância cada vez maior entre os clubes ingleses e brasileiros, as equipes do Brasil ainda possuem superioridade nos números gerais do confronto. Em sete partidas, foram quatro vitórias brasileiras (de Flamengo, Vasco, São Paulo e Chelsea), contra três vitórias inglesas (de Manchester United, Liverpool e Chelsea).

Time com mais partidas- O Liverpool é o time que mais vezes esteve em campo no histórico do duelo entre clubes brasileiros e ingleses em mundiais. Foram três partidas, com uma vitória e duas derrotas. O triunfo veio na última vez que encarou um brasileiro, na final do Mundial de Clubes de 2019. As derrotas aconteceram para o São Paulo, no Mundial de Clubes de 2005, e para o Flamengo, na Copa Intercontinental de 1981.

Maior vitória é brasileira- Foi justamente na primeira vez que clubes brasileiros e ingleses se enfrentaram em mundiais que ocorreu o resultado com placar mais elástico. O Flamengo fez 3 a 0 no Liverpool em Tóquio e deu início à rivalidade entre clubes brasileiros e ingleses com o pé direito para o Brasil.

Maiores goleadores- Dois jogadores são os maiores goleadores dos confrontos. Nunes fez dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Liverpool em 1981 e Romário também deixou dois nas redes do Manchester United no Mundial de Clubes de 2000, em jogo vencido pelo Vasco por 3 a 1.

Jogadores com mais partidas A rivalidade entre Brasil e Inglaterra em clubes viveu o auge no fim dos anos 1990, quando o Manchester United venceu o Palmeiras na Copa Intercontinental de 1999 e no ano seguinte perdeu para o Vasco no Mundial de Clubes de 2000. Com menos de dois meses de diferença entre as duas partidas, dez jogadores do United estiveram em campo nas duas ocasiões: Mark Bosnich, Gary Neville, Mikael Silvestre, Jaap Stam, Denis Irwin, Nicky Butt, Roy Kane, Ryan Giggs, Ole Solskjaer, Sheringham.

Dois jogadores brasileiros possuem dois jogos no confronto: Júnior Baiano (zagueiro do Palmeiras em 1999 e do Vasco em 2000) e Danilo (meia do São Paulo em 2005 e do Corinthians em 2012).

Jogador com mais vitórias

Entre eles, apenas um venceu as duas partidas e é o único bicampeão mundial nos confrontos entre Brasil e Inglaterra em clubes: Danilo. O jogador foi titular do São Paulo contra o Liverpool e, sete anos depois, retornou ao Mundial de Clubes para ser campeão pelo Corinthians contra o Chelsea.

Dobradinha clubes e seleções

Um fato marcou a rivalidade entre brasileiros e ingleses no fim dos anos 1990 e no começo dos anos 2000. Além dos jogos em sequência entre Manchester United, Palmeiras e Vasco, houve o duelo entre Brasil e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. Seis jogadores (Marcos, Roque Júnior, Beckham, Sheringham, Nick Butt e Paul Scholes) jogaram as partidas entre os clubes e depois entre as seleções. Nick Butt e Paul Scholes estiveram em campo nos três jogos (contra Palmeiras, Vasco e Brasil).

Único sem vitórias

Oito times escrevem a história da rivalidade entre Brasil e Inglaterra em clubes – Flamengo, Palmeiras, Vasco, São Paulo, Corinthians, Liverpool, Manchester United e Chelsea. Apenas o alviverde só acumula derrotas. Primeiro o time foi derrotado pelo United, em 1999, e mais recentemente perdeu a final do Mundial de Clubes de 2021 para o Chelsea.

