Agenda 2024: Santa Bárbara abre fomulário para solicitação para uso de equipamentos culturais e apoio cultural

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta sexta-feira (8) o formulário on-line para solicitar o uso de equipamentos culturais e apoio cultural. Os pedidos podem ser feitos por meio do site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso. O objetivo é planejar e organizar totalmente de forma on-line a agenda 2024 junto dos artistas e produtoras, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Estão disponíveis os equipamentos culturais: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Sallum”, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, CEU das Artes – “Ariovaldo Inácio – ‘Vardão”/Estação Cidadania Cultura e seu anfiteatro, Museu da Imigração, Complexo Usina Santa Bárbara e Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

Mais notícias da cidade e região

A pessoa interessada deve preencher e enviar o formulário com antecedência mínima de 15 dias da data que se pretende utilizar o respectivo equipamento. Após feita a solicitação, a gestão do espaço agendado entrará em contato, fará a emissão da viabilidade de deferimento e providenciará a formalização do Termo de Autorização de Uso.

Também é possível realizar o envio de solicitações de apoio por meio do site. Padronizando a forma de recebimentos das propostas, a ação visa à realização de eventos e projetos culturais envolvendo apresentações artísticas de teatro, dança, música, contação de histórias e circo, entre outras.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pelo e-mail agendacultura@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3455.7000.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP