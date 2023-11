Santa Bárbara gera 3 mil empregos em 9 meses em 2023

Santa Bárbara d’Oeste teve a geração de 3.095 empregos com carteira assinada entre janeiro e setembro deste ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal.

Somente no mês de setembro, 414 empregos formais foram gerados, colocando o Município na liderança do ranking mensal de empregos.

Na análise dos 9 meses de 2023, Santa Bárbara d’Oeste (3.095 empregos) e Sumaré (3.100 empregos) são destaques na região. Os dados vão ao encontro de outro estudo divulgado recentemente, em julho, que colocava os dois municípios com a menor taxa de desemprego da região – 1,37%, muito abaixo das médias regional, do Estado de São Paulo e do País.