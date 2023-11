Cafeteiras- Aos que aguardam ansiosamente a Black Friday para renovar

seus eletroportáteis ou mesmo adquirir aquele produto “sonho de consumo”, a Oster®, marca referência em inovação e design, terá alguns produtos com descontos garantidos da temporada promocional, durante todo o mês de novembro. Ao longo desse período de “esquenta”, os consumidores poderão aproveitar as ofertas relâmpago de até 50% de desconto em diversos modelos de cafeteiras, fritadeiras, chaleiras, panelas elétricas e até climatizadores, disponíveis no e-commerce da marca.

Entre as fritadeiras da Oster® em promoção no período, está a Fritadeira Super Fryer 10L 3 em 1. Reunindo três funcionalidades em um único eletroportátil, ela assa, frita sem óleo e desidrata alimentos, tudo isso em uma apresentação compacta e com design robusto. O produto oferece sete funções e vem com diversos acessórios, como a cesta de frituras rotativa, espeto de rotisserie, três grelhas com fluxo de ar, e bandeja coletora removível para auxiliar no processo de limpeza.

Com painel touch, cesto com visor transparente e iluminação interna, a Fritadeira Digital Clear 4,6L é ideal para aqueles que gostam de acompanhar o preparo de suas receitas. O produto conta com oito funções pré-programadas, timer de 90 minutos e 1500W de potência.

Outra opção da Oster® nesse sentido é o Forno e Fritadeira Sem Óleo 42L French Door 2 em 1. Com design contemporâneo e cinco funções pré-programadas, ele tosta, assa, grelha, esquenta e frita sem óleo. Sua tecnologia para assar por convecção, permite que o ar quente circule por todo o forno, preparando os alimentos de forma rápida e dourando de maneira uniforme. Ele possui duas prateleiras e temperatura ajustável de 90° C a 230 ° C.

Unindo segurança e eficiência, a Panela de Pressão Elétrica Multifunções da Oster® é outro item que está com preço especial nessa Black Friday. Ela permite preparos duas vezes mais rápidos, em comparação às panelas de pressão convencionais. Com 15 funções pré-programadas e revestimento interno Bioceramic® – antiaderente, 100% natural -, é possível cozinhar utilizando menos água. O produto conta com um avançado sistema de segurança, com sensores, válvulas, travas automáticas e manuais visíveis na tampa, e um botão para fácil liberação de vapor. Com 5,7 litros de capacidade, a panela vem com acessórios como colher medidora, grelha e borracha de vedação para a tampa.

Entre as cafeteiras apresentadas pela Oster® nesta Black Friday está a recém-lançada Cafeteira Espresso Compacta Perfect Brew. Especialmente desenvolvida para os coffee lovers de plantão, ela é a primeira da marca a contar com um medidor de pressão analógico, que oferece precisão absoluta na extração do café.

Com um design moderno e compacto em aço inox, a cafeteira permite o preparo de capuccinos e até dois espressos ao mesmo tempo. Conta também com espumador de leite, termômetro e um integrado sistema de dois aquecedores independentes, sob a tecnologia Thermoblock, que garante um aquecimento rápido e na temperatura ideal para a melhor extração do café e do creme.

Ainda no universo das cafeteiras, outra opção é a Cafeteira Espresso Oster Xpert Perfect Brew. Preparando até duas xícaras de café por vez, o produto conta com bomba italiana de 15 bars de pressão, moedor integrado, 30 níveis de moagem e controle de temperatura e pré-infusão.

Ajudando a preparar desde fórmulas infantis – e cuidados com a higiene dos pequenos – até chás, cafés ou mesmo a água fervente, que poderá ser utilizada no cozimento de diversos alimentos, a Chaleira Digital Oster Black 1,7L aquece a água em níveis de 40°C a 100°C. Com acabamento interno duplo – com interior em inox – e painel touch com led, o produto possui ainda funcionalidades como o desligamento automático – ao terminar o aquecimento – e a função anti-dry, que interrompe o funcionamento quando o recipiente estiver sem água.

Com um design altamente sofisticado, outro eletroportátil da Oster® em promoção no período é o Climatizador de Ar Portátil 4 em 1, o primeiro modelo no Brasil que não possui aletas ou grades externas. Compacto e funcional, ele climatiza, filtra, umidifica e ventila, podendo ser usado em qualquer ambiente. Conta com três velocidades, modo noturno, função oscilar e painel digital com variações de timer de até sete horas para menor consumo de energia. Seu sistema de rotação 360° espalha refrescância por todo o ambiente.

Para conferir essas e muitas outras ofertas da Oster® nesta Black Friday, acesse o site da marca.

