Santa Bárbara inicia “Operação Chuvas de Verão 2025/2026”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia, no dia 1º de dezembro, a “Operação Chuvas de Verão 2025/2026 – SP Sempre Alerta” e institui o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, conforme o Decreto Municipal nº 7.727, de 17 de novembro de 2025. O objetivo é definir um conjunto de ações preventivas, de resposta e de recuperação diante de eventos naturais característicos do período chuvoso. A operação segue até 31 de março de 2026.

Coordenado pela Coordenadoria Executiva, o Plano de Contingência intensifica as ações de prevenção, apoio, monitoramento, divulgação e planejamento de respostas rápidas, quando necessário. As ações também são realizadas em integração com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A Coordenadoria Executiva é composta pelo prefeito e por representantes de oito secretarias: Governo; Justiça e Relações Institucionais; Meio Ambiente; Obras e Serviços; Planejamento; Promoção Social; Saúde; Sesetran (Segurança, Trânsito e Defesa Civil); além do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Durante a Operação Chuvas de Verão, a Defesa Civil orienta a população:

• Não jogar lixo e entulho em encostas e leitos de rios;

• Não deixar sacos de lixo sobre a calçada, evitando que sejam carregados pela enxurrada;

• Não descartar lixo nas vias públicas, prevenindo o entupimento de bueiros;

• Evitar contato com a água em situações de inundação ou alagamento e não caminhar por áreas alagadas, devido ao risco de contaminação e acidentes;

• Em caso de tempestades com raios, buscar abrigo em locais cobertos e manter-se calçado.

A população pode acionar a Defesa Civil para denúncias e solicitações pelo telefone de emergência 199 ou, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelo número (19) 3454-3075.

