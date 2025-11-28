Sumaré: mães e famílias atípicas relatam em audiência os desafios enfrentados

Reunião convocada pela Comissão de Saúde e Educação do Legislativo debateu políticas municipais para crianças com autismo, TDAH e outras condições que impactam o desenvolvimento infantil

A Câmara Municipal de Sumaré realizou, na noite desta quarta-feira (26), uma audiência pública para discutir as políticas municipais voltadas à saúde, educação e assistência social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras condições que impactam o desenvolvimento infantil. A reunião foi convocada pela Comissão de Saúde e Educação do Legislativo, integrada pelos vereadores Dudu Lima (Cidadania), Wellington Souza (PT) e Rodrigo Digão (União Brasil). Também participaram das discussões os vereadores Lucas Agostinho (União Brasil) e Tavares (PL). O vídeo do evento está disponível no canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

Representantes da Secretaria de Saúde, dos conselhos municipais, de organizações não governamentais e de entidades da sociedade civil participaram do debate no plenário. Mães e pais atípicos relataram dificuldades, vivências e desafios enfrentados pelas famílias e pelas crianças neurodivergentes no município. Na área da educação, participantes denunciaram a falta de professores auxiliares na rede pública de ensino, apontada como uma das principais barreiras ao atendimento adequado desses estudantes.

A partir dos subsídios técnicos, dos relatos e das sugestões apresentadas por cidadãos, profissionais e entidades da sociedade civil durante a audiência pública, os vereadores poderão elaborar projetos de lei e encaminhar ações de fiscalização para aprimorar as políticas municipais. Como forma de manter o diálogo aberto com as famílias atípicas, a comissão também criou um e-mail para receber demandas e sugestões: [email protected].

Desde 2015, a Câmara de Sumaré já aprovou ao menos 23 projetos de lei voltados ao atendimento de pessoas com autismo e TDAH. Apenas em 2025, cinco novas propostas foram aprovadas, entre elas o projeto que institui o censo qualificado das pessoas com TEA, a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre o TDAH e a autorização para vacinação domiciliar de pessoas com autismo.

