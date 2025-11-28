A quinta-feira (27) foi marcada por uma série de ações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) contra o tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Em diferentes bairros, equipes da PM em patrulhamento realizaram abordagens que resultaram na prisão de seis pessoas e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Jardim Bela Vista

Na Rua Ismael Garbelim, em Sumaré, um indivíduo foi abordado durante patrulhamento e confessou estar traficando drogas. Ele indicou aos policiais o local onde escondia uma sacola com 48 papelotes de cocaína (46g) e R$ 1.000 em dinheiro.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso pelos PMs e conduzido ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde a prisão foi confirmada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

PM no Jardim São Bento

Em Hortolândia, na Rua Cazuza, no Jardim São Bento, a equipe policial avistou um homem agachado segurando uma bolsa. Ao notar a aproximação, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Dentro da bolsa, os policiais encontraram 101 porções de cocaína, 34 de maconha, 17 de crack e R$ 81,25. O indivíduo admitiu que atuava no tráfico e que já havia cumprido pena pelo mesmo crime. Ele foi levado ao 2º Distrito Policial de Hortolândia, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

Jardim Boa Esperança

No final da tarde, na Rua do Xanxão, a polícia abordou um suspeito que demonstrou nervosismo e tentou dispensar uma sacola com drogas. Ele confessou que fazia o transporte de entorpecentes entre bairros da cidade e indicou uma casa na Rua Sabiá das Laranjeiras onde haveria mais materiais ilícitos.

No imóvel, uma mulher também confessou participação e entregou parte das drogas, indicando onde o restante estava escondido.

Ao todo, foram apreendidos 340 invólucros de cocaína, 194 de crack e 31 de maconha. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial de Hortolândia e permaneceram presos.

Jardim São Sebastião

No início da noite, uma equipe da Força Tática abordou um veículo na Rua Boca de Leão e, em seguida, identificou movimentação suspeita em uma residência próxima. Com autorização da moradora, os policiais entraram no imóvel e localizaram dois homens envolvidos no abastecimento de pontos de venda de drogas.

No local havia porções de crack, cocaína e maconha, incluindo maconha do tipo “gourmet”, além de microtubos, embalagens e R$ 300 em dinheiro. Um alçapão também foi encontrado com mais entorpecentes. A dupla foi levada ao Plantão Policial de Hortolândia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

