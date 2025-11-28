Hortolândia: ruas da Vila Real e Jardim Amanda recebem novo recape

Neste ano, ação da Prefeitura já aconteceu em ruas de seis bairros do município

A Prefeitura de Hortolândia continua o investimento para pavimentar as vias da cidade, melhorando a fluidez do tráfego, evitando acidentes e contribuindo com o desenvolvimento inteligente e sustentável para os próximos anos. Durante esta semana, a recuperação asfáltica acontece em quatro vias, localizadas no Jardim Amanda e na Vila Real.

De acordo com a Secretaria de Obras, as ruas que recebem o serviço são as seguintes:

Rua Antônio Francisco Lisboa (Jd. Amanda)

Rua Pedro Bernardo da Silva (Vila Real)

Rua Renol Zanon (Vila Real)

Rua Ana Profetisma da Silva (Vila Real)

O recapeamento começa com a fresagem do pavimento. A ação consiste na raspagem da camada superficial do asfalto da via. A fresa é necessária para corrigir irregularidades do asfalto. O material retirado nessa etapa é destinado para a Secretaria de Serviços Urbanos, que o reutiliza em outras tarefas. Após a fresagem, é executado o recape, etapa que é feita a aplicação da nova capa asfáltica.

A recuperação das vias é realizada com recursos do Governo Federal. Confira abaixo as próximas etapas (FASE 9) que serão realizadas após a conclusão da ação que acontece na Vila Real e no Jardim Amanda:

Rua Antônio Bairral (Jd. Sumarezinho)

Rua Guido Rosolém (Jd. Rosolém)

⁠Rua Papa João Paulo II (Jd. Rosolém)

⁠Rua Emma Frederici Giraldelli (Jd. Rosolém)

⁠Rua Orlando Pavan (Jd. Rosolém)

MAIS RECAPES

A Prefeitura já concluiu serviços de recape em vias do Jardim Mirante de Sumaré, Jardim Campos Verdes, Jardim Villagio Ghiraldelli e Jardim Santa Clara do Lago, em agosto, na região do Jardim Novo Ângulo, em setembro, e no Jardim Carmen Cristina, em outubro.

