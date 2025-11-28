A atriz Mel Maia se pronuncia após a sua mãe, Débora Maia, ter sido encontrada sem vida nesta sexta (28), no Rio.

“Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família.”

Mel era a caçula de Débora Maia e estaria distanciada da mãe, Débora, há cerca de um ano. O distanciamento chama atenção, já que Débora que também é mãe de Yasmin Maia (24) era empresária e assessora de Mel no início da carreira!

Débora foi encontrada morta no banheiro pela empregada.

Pais de Mel Maia se separaram

Mel e a mãe não tinham uma relação boa há um ano porque na separação dos pais a Mel ficou do lado do pai.

