A família do campineiro Daniel Lucas de Campos, 32, vive a angústia para repatriar seu corpo, após a morte na guerra da Ucrânia na segunda (24). O corpo segue retido em Kiev, sem previsão de liberação.

A irmã, Diana, relata dificuldade de informações para realizar o funeral no Brasil.

Família fez até vaquinha

Uma vaquinha já arrecadou R$ 11 mil para o translado, mas o processo não avançou. O Itamaraty não divulga detalhes, e a Embaixada da Ucrânia não respondeu.

