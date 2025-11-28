Um dos nomes mais celebrados da música eletrônica brasileira na atualidade, DJ Glen se apresenta em casa neste sábado, 29, como um dos destaques da Dirtybird Flight Week Brasil, na segunda data da turnê da gigante Dirtybird, que acontece no Royal Garden, em Americana/SP. A data tem um peso especial: Glen leva para sua própria cidade um dos selos que marcou sua trajetória internacional.

A Dirtybird é uma das gravadoras mais consolidadas da música eletrônica internacional e mantém relação próxima com o Brasil – relação essa na qual DJ Glen desempenha papel central. Sua trajetória com o selo americano começou em 2012, quando o single “Boogie Mafioso” chamou a atenção da label. A parceria se fortaleceu em 2017 com o lançamento de “Move Your Bone”, seu primeiro release oficial por lá.

Desde então, Glen passou a fazer parte do ecossistema da gravadora: lançou sucessos como “Another Planet” (collab com Bruno Furlan, reconhecida como uma das maiores tracks do catálogo), trocou experiências com produtores do roster e se tornou figura constante em eventos como o Dirtybird Campout e o Dirtybird CampINN.

Com mais de 25 anos de carreira, Glen já se apresentou em alguns dos eventos mais icônicos do mundo, entre eles o Burning Man, no deserto de Black Rock, em Nevada (EUA). Recentemente, retornou de uma turnê em que passou por sete países. No Friendship Cruise, a bordo do Norwegian Joy, realizou três apresentações e comandou a Brazilian Wave – pool party temática que levou sonoridades brasileiras para a ilha particular em Belize. A tour passou ainda pelas Ilhas Cayman, Paraguai, Irlanda e Miami, onde encerrou no Winter Music Conference.

Nos Estados Unidos, Glen voltou ao Dirtybird Campout, apresentou-se no evento Rendezvous, em Las Vegas, e participou pela segunda vez de uma noite oficial da Space Yacht, em Los Angeles, onde fez um B2B com Shady Jones. Em Orlando, brilhou no Dirtybird CampINN.

Conhecido por sua qualidade musical e energia contagiante, sua presença ultrapassa a bolha da música eletrônica. Em maio, Glen foi escolhido para representar o gênero no projeto especial da Rede Globo da região de Campinas, SP, a EPTV que celebra a 40ª edição da Corrida Integração, onde criou um remix para a trilha sonora da corrida.

Com lançamentos em selos como Meleé, CUFF e Defected, Glen acumula uma discografia sólida. Seu release mais recente é “From Out Of Space”, pela Discotech – gravadora fundada por ele ao lado de Nana Torres e Tiago Black.

Peça-chave da turnê, Glen integra cinco das seis datas da Dirtybird Flight Week Brasil (Curitiba, Americana, Belo Horizonte, São Paulo e Recife). Em Americana, neste sábado, ele divide o lineup com nomes como Bruno Furlan, Buja e Volkoder.

Serviço

Dirtybird Flight Week Brasil- Americana/SP

Local: ROYAL GARDEN – R. do Soldador, 80 – Jardim Werner Plaas, Americana – SP – 13478-723 – BR

Data: 29/11 (sábado)

Horário: A partir das 22h

Atrações: DJ Glen, Bruno Furlan, Buja e Volkoder

Ingressos: A partir de R$40,00 (+ taxa) via Lets

Sobre DJ Glen

Um dos artistas mais completos e consolidados nacionalmente, DJ Glen vem da raiz da discotecagem e se expandiu pelo cenário produzindo inúmeras tracks de grande relevância global.

Indicado em 2022 como “Futuro da Dance Music” pela 1001Tracklists, Glen toca seu próprio club, seus festivais, sua gravadora, é tutor da maior comunidade de produtores de dance music do país e ainda escreve colunas para veículos de comunicação especializados.

Por gravadoras como Relief, Dirtybird, Armada, Spinnin’, Musical Freedom, assinou colaborações com criadores da house music, como Chuck Roberts, Fast Eddie e Cajmere, e com astros brasileiros, como Illusionize e Vintage Culture. O resultado é uma vasta legião de admiradores por todo o mundo, e suportes que vão de Mochakk a Maceo Plex, FISHER a Claude VonStroke e Green Velvet a Tiësto.

