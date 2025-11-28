DAE Americana pede que população registre vazamentos nos canais oficiais

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação, está realizando uma campanha de conscientização para reforçar à população a importância de comunicar diretamente ao DAE sempre que identificar vazamentos de água na rua, calçada ou frente das residências. O objetivo é reduzir desperdícios, agilizar o atendimento e melhorar o abastecimento na cidade.

A campanha integra o programa DAE em Ação pela Água e contempla a entrega de folhetos informativos para a população, a afixação de cartazes em comércios e espaços públicos e o reforço das orientações durante as ações de Educação Ambiental do projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento”, realizado pelo Barco Escola com apoio do DAE. Além disso, placas estão sendo colocadas nos locais onde as equipes realizam consertos de vazamentos, indicando os canais oficiais de contato para que os moradores saibam exatamente onde registrar as ocorrências.