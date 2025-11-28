Zezé Gomes participa de inauguração de fábrica de massas em Hortolândia

Massas Amorim investe R$ 2 milhões em unidade moderna e sustentável com promessa de dobrar a capacidade de produção de massas para pastel e lasanha

O empreendedorismo hortolandense ganhou mais um capítulo de sucesso nesta quarta-feira (26/11) com a inauguração da nova fábrica da Massas Amorim, empresa que há 16 anos integra a cadeia produtiva de alimentos na região. O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dimas Pádua, participou da cerimônia de abertura do novo espaço, localizado na Rua Profa. Miriam Ferreira Tognolo, no bairro Terras de Santa Maria.

A história da Massas Amorim se confunde com a trajetória de coragem e perseverança do seu fundador, Sivaldo Inácio de Amorim. Em 2009, ele iniciou a produção artesanal de massas dentro de casa, com a ajuda da esposa Áquila de Oliveira Amorim e demais membros da família. Com o aumento da demanda, montou a primeira fábrica na Vila da Conquista, onde produzia cerca de 30 toneladas por mês. Agora, com a nova instalação, Sivaldo celebra um salto histórico: a capacidade de produção dobra, chegando a cerca de 60 toneladas mensais.

A fábrica, que recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, conta com 280 metros quadrados de construção, câmara fria, estrutura moderna, setor administrativo integrado e sistema de energia solar, reduzindo custos de produção e fortalecendo o compromisso ambiental da empresa. A equipe também foi ampliada, com 12 colaboradores atuando diretamente na operação.

Com uma cartela de clientes composta majoritariamente por pastelarias e lanchonetes da região, Sivaldo destaca que 90% do mercado atendido está em Hortolândia e cidades próximas. Para ele, o crescimento da empresa só foi possível graças à confiança dos clientes e ao apoio da família. “Os nossos amigos clientes acreditaram em nossos produtos e contribuíram diretamente com o nosso crescimento. Gratidão é a palavra que tenho para externar a alegria de apresentar nossa fábrica para todos vocês. Vale a pena perseverar e acreditar nos ensinamentos de Deus”, afirmou o empresário.

Durante a inauguração, o prefeito Zezé Gomes elogiou a trajetória de Sivaldo e destacou o vigor do ambiente empreendedor da cidade. “Fico extremamente feliz ao ver o sucesso dos nossos empreendedores. O Sivaldo e sua família possuem uma linda história e agora são abençoados com essa moderna fábrica. Aqui, ele poderá dobrar a produção e gerar novos postos de trabalho, o que é bom tanto para a empresa quanto para a cidade. Todos ganham”, ressaltou o prefeito

A Massas Amorim também reforça a busca por qualidade ao estabelecer parcerias com grandes empresas, como a Bunge, referência mundial no setor de alimentos.

“Com a inauguração, Hortolândia celebra não apenas o crescimento de uma empresa local, mas também o fortalecimento da economia, a geração de emprego e o incentivo às boas práticas industriais — pilares que consolidam o município como um dos polos mais promissores da região”, finalizou o prefeito hortolandense.

