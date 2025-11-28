A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré promove neste sábado, dia 29, mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A atividade será realizada em parceria com a AgroSete do Centro, na Rua Dom Barreto, nº 650, das 9h às 12h.

Durante o evento, filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção. O público também terá acesso a um catálogo com animais de diferentes idades acolhidos pelo departamento.

A iniciativa busca estimular a adoção responsável e ampliar as oportunidades para os animais que aguardam um lar.

O secretário municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Thiago Bueno, ressaltou o objetivo da ação.

Força da Feira

“Cada adoção representa uma vida transformada, tanto do animal quanto da família que o recebe. Nosso compromisso é aproximar quem deseja oferecer afeto daqueles que mais precisam dele”, afirmou.

Segundo a prefeitura, todos os animais disponíveis para adoção passam por avaliação veterinária e recebem cuidados básicos de saúde. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal funciona na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, nº 651, no Parque Franceschini. O local oferece consultas veterinárias gratuitas para moradores de Sumaré, de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 15h. O serviço não realiza atendimentos de emergência.

