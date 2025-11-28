SBO promove a campanha “Fique Sabendo” neste sábado na Praça Central

A Prefeitura de SBO Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promove o “Dia D” da Campanha “Fique Sabendo” neste sábado (29) na Praça Central. A iniciativa ocorrerá das 9 às 15 horas, com oferta de testes gratuitos para diagnóstico, entrega de kits com preservativos e gel lubrificante íntimo para a população de risco, distribuição de autoteste de HIV e materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem, às pessoas em situação de rua, usuários de drogas e população LGBT+.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a campanha tem como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

Desde o início da iniciativa, na última segunda-feira (24), os testes realizados por livre demanda e sem a necessidade de agendamento já foram ofertados no Centro de Referência em Saúde da Mulher e no AMDIC. Nesta quinta-feira (27), a iniciativa ocorre no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) AD (Álcool e Drogas).

Iniciativa

Durante a Campanha Fique Sabendo, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e outros setores da Saúde também estão mobilizados na iniciativa, por meio de decoração especial alusiva ao tema, realização de salas de espera ativa e palestras nos grupos de promoção da saúde, sobre as ISTs e os serviços disponíveis na rede.

A Secretaria de Saúde ressalta que, além do período da campanha, o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.

Serviço:

Campanha “Fique Sabendo” 2025 em SBO

– AMDIC | Rua Teresina, 553, Planalto do Sol

De 27/11 a 10/12, de segunda a sexta-feira (exceto ponto facultativo e feriado) das 9 às 15 horas

– CAPS AD | Rua José Fernando Mollon, 245, Jardim Fernando Mollon

Dia 27 de novembro, das 8 às 13 horas

– Praça Central (Dia D)

Dia 29 de novembro, das 9 às 15 horas

