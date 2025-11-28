A final da Taça Conmebol Libertadores 2025 coloca frente a frente Flamengo e Palmeiras em um confronto que marca gerações, mobiliza torcidas e consagra elencos. Paralelamente, a decisão também leva aos gramados a inovação catarinense presente nos uniformes dos finalistas.

O Flamengo chega com sua camisa Authentic da temporada 25/26, produzida pela Adidas, construída em um Jacquard exclusivo e em poliéster 100% reciclado. O acabamento premium e a engenharia têxtil garantem respirabilidade, conforto e durabilidade em um duelo que promete exigir o máximo de cada atleta. A peça reforça a busca por performance total, sustentada por tecnologias que também carregam compromisso ambiental.

O Palmeiras chega à final com sua nova camisa oficial da Puma, lançada em 19 de novembro. Em 100% poliéster com tecnologia de performance, a linha Avanti Palmeiras aparece em versões jogador e torcedor, um símbolo de identidade em um ano em que o clube busca novamente escrever seu nome na história continental.

“Para a equipe de desenvolvimento de produto da Diklatex, vestir Flamengo e Palmeiras em uma final de Libertadores é a confirmação de uma trajetória guiada por pesquisa, engenharia têxtil e alta performance. Ver dois gigantes do futebol sul-americano em campo com nossa tecnologia reforça como o esporte impulsiona nossa evolução e evidencia o orgulho de contribuir para esse momento histórico”, afirma Luciano Vercesi, designer de produto da empresa.

A final de 2025 também carrega peso histórico: com dois brasileiros decidindo o título, o país atinge 25 conquistas de Libertadores, igualando a Argentina no topo do ranking de nações mais vitoriosas do torneio.

Futebol como linguagem de mercado

Além de Flamengo e Palmeiras, outros campeões da Libertadores

como Botafogo, River Plate e Boca Juniors, também utilizam tecidos desenvolvidos pela empresa brasileira. Inspirada no futebol como fenômeno social e cultural, a marca lançou em 2025 uma coleção cápsula dedicada a estilistas, confecções e marcas que respiram o esporte além das quatro linhas.

Outro momento emblemático é a participação na camisa comemorativa dos 50 anos de parceria entre a AFA (Associação de Futebol Argentino) e a Adidas, lançada em 2025, além do desenvolvimento da terceira camisa do Vasco da Gama na temporada 2024-2025. A peça homenageia a “Resposta Histórica” de 1924 e revela, em contato com a água, um trecho da carta, simbolizando suor, dedicação e identidade com a torcida.

“O desafio técnico de produzir para o futebol é enorme, explica Eduardo Habitzreuter, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Diklatex. “O peso da camisa não admite falhas: ela não pode rasgar nem apresentar qualquer problema durante o jogo. Trabalhamos em um dos níveis mais criteriosos da indústria têxtil.”

