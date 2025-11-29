Americana: revitalização da Praça Caetano Cecchino avança com concretagem do piso

A Prefeitura de Americana segue avançando com as obras de revitalização da Praça Caetano Cecchino, na Vila Cecchino, que compreendem neste momento a etapa de concretagem do piso. O espaço está sendo renovado com melhorias e novos equipamentos, em um investimento de R$ 1.035.564,11, viabilizado por meio de articulação do prefeito Chico Sardelli junto ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

A praça, localizada entre as ruas Fortunato Faraone, Dom Barreto, Argentina e Paraguai, está recebendo novo piso de concreto estampado. No local, já foi executada também a terraplenagem, e as próximas etapas contemplam paisagismo, gramado, playgrounds, sinalização, rampa de acessibilidade, Espaço Pet, academia ao ar livre e iluminação de LED.

Renovada

“A Praça Caetano Cecchino será totalmente renovada, visando receber as famílias com segurança e proporcionar bem-estar e qualidade de vida à população. O projeto é um grande avanço para o município, uma conquista importante do prefeito Chico junto ao presidente da Alesp, André do Prado”, disse o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin.

Os recursos para as obras são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, com contrapartida de R$ 35.564,11 da Prefeitura. A Secretaria de Gestão de Convênios coordenou o processo de liberação dos valores.

