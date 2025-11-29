Solange Salgado da Silva, desembargadora do TRF-1, revogou a prisão de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Ele foi preso no momento em que tentava fugir do país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

E não só isso, ela libera também todos os demais presos da Operação Compliance Zero.

Vorcaro tinha todas as condições para fugir, recursos financeiros, plano, motivação, será que uma tornozeleira eletrônica será suficiente para segurá-lo. Alguém que já demonstrou intenção de escapar não inspira confiança para ficar livre, mesmo com monitoramento.

Desembargadora e a fuga

Quando o risco de fuga é real e evidente, revogar a prisão e apostar em medidas brandas é transformar em teatro um processo que deveria ser rigoroso. Não basta formalidades, é necessário real compromisso com a lei e com a consequência dos crimes.

Leia Mais notícias do Brasil