O urologista limeirense Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu em Lima. O médico foi a capital do Peru para acompanhar a final entre Palmeiras e Flamengo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele estava em um ônibus turístico que se envolveu em um acidente, ainda investigado pelas autoridades. A morte gerou forte comoção na região.

O médico seguia no ônibus aberto no “Circuito de Playas”, quando o veículo passou por baixo de uma ponte, e ele bateu a cabeça.

Torcedores relatam que o ônibus não passou devagar em um local que era baixo. O palmeirense recebeu os primeiros socorros no local, sendo atendido por uma ambulância e socorrido para a Clínica Maison de Santé, mas veio a óbito.

Palmeiras lamenta morte de médico

O Palmeiras divulgou nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade à família e aos amigos do profissional.

Leia + sobre esportes