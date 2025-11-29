Shopping ParkCity promove nova edição da Feira Criativa em Sumaré

Evento, com diversas atrações gratuitas, será realizado neste sábado (29) e domingo (30) na Alameda ParkCity

O Shopping ParkCity Sumaré promove, neste final de semana, dias 29 e 30/11, mais uma edição da Feira Criativa. Com diversas atrações gratuitas, entre oficinas e apresentações de dança, o evento será realizado na Alameda ParkCity. No sábado, 29/11, a feira estará aberta das 10h às 22h, e no domingo, 30/11, das 12h às 20h.

A Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, Gisele Alvares, lembra que a iniciativa abre um importante espaço para o talento dos artesãos locais. Durante o fim de semana, o público terá a oportunidade de apreciar diversos tipos de produtos autorais, feitos à mão, participar de oficinas focadas no autocuidado e na conexão familiar e acompanhar apresentações de dança do ventre e dança cigana.

“Feiras de artesanato como essa são verdadeiros espaços de expressão cultural, onde o talento e a dedicação dos artesãos locais ganham destaque e são valorizados”, comenta Gisele. A iniciativa é em parceria com a Feira Criativa – Academia do Artesanato.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, destaca que além de ter uma programação cultural para toda a família, a Feira Criativa é uma das ações que reforçam o propósito do empreendimento em valorizar e dar visibilidade aos artistas e artesãos locais.

PROGRAMAÇÃO

FEIRA CRIATIVA NO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Sábado, 29 de novembro

14h30 – Oficina: Enfeites de Natal em macramê.

16h30 – Oficina gratuita: Menos telas, mais conexão – O poder do autocuidado entre mãe e filha.

19h00 – Apresentação de dança do ventre e dança cigana com a Cia Cigana Natasha.

Domingo, 30 de novembro

14h30 – Oficina gratuita: Artesanato em crochê.

16h30 – Oficina gratuita sensorial: É tempo de cuidar de si, do outro e do planeta.

19h00 – Apresentação de dança do ventre e dança cigana com a Cia Cigana Natasha.

Onde: – Alameda ParkCity.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

