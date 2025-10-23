Santa Bárbara já aplicou mais de 40 mil doses da vacina contra a gripe

Vacinação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste já aplicou 40,4 mil doses durante a vacinação contra a gripe no Município. A imunização segue disponível para toda a população acima de seis meses de idade nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a maioria das doses foi aplicada para o público da vacinação de rotina, composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade, que somados receberam aproximadamente 25.460 doses até o momento.

Já a vacinação especial, que abrange diversos grupos e a população geral, teve cerca de 15 mil doses aplicadas. A Secretaria de Saúde orienta quem ainda não se vacinou a procurar a sala de vacina de sua unidade, para receber a dose contra a Influenza, que estimula o organismo a produzir anticorpos contra os vírus A e B, protegendo contra formas graves da doença.

A vacinação atende as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem o público-alvo a ser imunizado. Neste ano, o Ministério da Saúde deixou de nomear a vacinação contra a Influenza como uma campanha, passando a tratá-la como uma estratégia incorporada ao calendário vacinal.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores. Crianças que recebem a dose pela primeira vez devem tomar um reforço 30 dias após a aplicação inicial.

Confira os locais da vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

