Polícia descobre plantação de maconha e tráfico em chácara de Sumaré

Morador mantinha estufas da planta proibida e polícia prendeu

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou nesta quarta-feira (22) a Operação Jamaica com o objetivo de apurar denúncia sobre intenso tráfico de drogas em uma chácara situada no bairro Jardim Primavera, em Sumaré.

Com base nas informações do Sistema Disque Denúncia do Governo do Estado de São Paulo, os agentes da Dise foram até o endereço em viatura descaracterizada. No local, constatou-se que era uma chácara e foi possível visualizar, através das cercas de arame, uma estufa contendo diversos pés de maconha em cultivo.

A equipe manteve vigilância até que, em determinado momento, o morador (L.D.B.) chegou ao imóvel conduzindo veículo. Diante da oportunidade, foi realizada a abordagem do suspeito, o qual, em entrevista preliminar, confessou manter uma plantação de maconha, além de armazenar outros itens relacionados ao tráfico no interior da residência.

Antecedentes

Os policiais civis ainda constaram que o investigado já possuía antecedentes criminais por roubo. O morador autorizou a entrada dos agentes da Dise e acompanhou a diligência. No quintal, indicou a estufa onde foram apreendidos 14 pés de maconha. No interior do imóvel, apontou outra estufa, contendo mais 12 pés da planta proibida.

Além das apreensões, foram localizados um saco contendo 44 gramas de maconha já fracionada para venda, dois frascos com maconha, um frasco com óleo de maconha, além de duas balanças de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga.

Diante da materialidade e autoria, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). O suspeito foi conduzido, juntamente com os objetos e substâncias apreendidas, à sede da Dise de Americana.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que ratificou a prisão em flagrante, adotando as demais providências de Polícia Judiciária cabíveis. O indiciado foi submetido a exame de corpo de delito cautelar e, posteriormente, escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

