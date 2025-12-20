A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém diversas frentes de trabalho com a realização de serviços de zeladoria em bairros do município.

Nesta semana, o serviço de manutenção asfáltica (tapa-buracos) foi executado nas ruas João Covolan Filho e Sílvio Bignotto, no Distrito Industrial; na Rua Urandi, no Jardim das Laranjeiras; na Rua Luiz Monaro, no Jardim São Fernando; nas ruas da Agricultura e da Seda, no Jardim Esmeralda; e nas ruas da Platina, do Estanho, do Irídio, do Manganês, José Jorge Patrício e Luiz Laudissi, no bairro Mollon.

A equipe de conservação de estradas rurais atuou nas ruas Madalena Moreira Granja e Mário Possato, bem como na Travessa Maria Machado Furlan, no Cruzeiro do Sul, além da Estrada do Alambari de Baixo, a partir da antiga Usina Furlan.

Os serviços de capinação e limpeza foram realizados na Praça Rotary, em áreas do bairro Caiubi e do linhão do San Marino, além das ruas Haiti e Peru, na Vila Sartori; na Rua Carlos Murbac, no bairro Santa Luzia; e da Avenida Santa Bárbara.