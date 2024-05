Santa Bárbara passa a sediar o maior complexo leiloeiro da América Latina

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou no sábado (25) da inauguração das novas estruturas do Freitas Leiloeiro Oficial, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, Distrito Industrial. Com o novo espaço, o Freitas mais do que triplica sua estrutura, tornando-se o maior complexo leiloeiro da América Latina.

Entre as obras executadas estão a construção de novo auditório, área coberta para exposição de veículos e estacionamento coberto. A capacidade total de armazenamento passará a ser de 4 mil veículos, em um prédio com altura de 27 metros, 4 andares, totalizando 49 mil metros quadrados de área construída. Com a operação, o número de empregos diretos mais do que dobra, chegando a 100 funcionários.

Recepcionado pelo proprietário do Freitas Leiloeiro Oficial, Sérgio Villa Nova de Freitas, o prefeito esteve acompanhado do vice-prefeito Felipe Sanches. “Parabenizo o Freitas e toda a sua equipe pela ampliação de sua estrutura e pelo patamar alcançado, com excelência em seus serviços. O fato da nossa cidade sediar o maior complexo leiloeiro da América Latina demonstra o bom momento que Santa Bárbara d’Oeste vive na geração de emprego e renda. Há toda movimentação de uma cadeia produtiva formada pelos ramos de alimentação, hotelaria, transporte de pessoas, transporte de veículos, oficinas mecânicas, funilarias, autopeças, trocas de óleo, postos de combustíveis, despachantes, entre outros. Isso é Desenvolvimento Econômico e Social”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.