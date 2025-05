A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou as obras de terraplanagem nos terrenos onde serão construídos o novo Complexo Regional de Saúde do bairro Mollon e a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira.

O Complexo Regional de Saúde do Mollon será construído em uma área entre as ruas do Cloro, do Ouro e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Com aproximadamente 1.000 m² de área construída, o novo equipamento de saúde contará com seis consultórios odontológicos, tornando-se referência municipal em atendimentos na área. O local também abrigará consultórios para atendimentos clínico geral, ginecológico e pediátrico, além de farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso.

A nova UBS do Jardim Aranha Oliveira será implantada em área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho. A unidade terá 650 m² de área construída e também será referência em atendimento odontológico, com cinco consultórios odontológicos. A estrutura contará ainda com consultórios clínicos, ginecológicos e pediátricos, além de farmácia, salas para curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso.