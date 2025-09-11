Santa Bárbara recebe Projeto Cidadania Itinerante nos dias 19 e 20

Nos dias 19 e 20 de setembro, Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com a presença do Projeto Cidadania Itinerante, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que disponibiliza, de forma gratuita, diversos serviços de interesse da população. A unidade móvel estará instalada na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa.

Entre os atendimentos oferecidos estão agendamento de 2ª via de RG, solicitação de 2ª via de documentos, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, atestado de antecedentes criminais, acesso à Carteira de Trabalho Digital no celular, entrada de seguro-desemprego, pedido de 2ª via de CPF, contas de água e luz, além de serviços de elaboração de currículo, consulta ao Serasa e orientações em diferentes áreas.

O atendimento ao público será realizado das 9 às 17 horas, na sexta-feira (19) e das 9 às 15 horas, no sábado (20). A Praça Rossi Armênio está localizada entre as ruas Portugal, Adolfo Lutz e Alfredo Contatto, no Jardim Europa.

