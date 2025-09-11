Nesta quinta-feira (11), o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), retornou às atividades presenciais após se recuperar da Covid-19. De acordo com a administração municipal, CS testou negativo para o vírus nesta quarta (10) voltou à rotina. Foi a terceira vez desde 2020, quando surgiu a pandemia, que o prefeito confirma a contaminação.

Chico havia sido diagnosticado com Covid-19 na sexta (5) e, segundo relatos, apresentava apenas sintomas gripais leves. A recuperação foi realizada em sua residência, de onde continuou despachando remotamente para a Prefeitura.

Outro secretário de Sardelli positiva

Esta semana, quem testou positivo para a doença foi o secretário de Educação e de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. E nesta quinta-feira (11), o diagnóstico confirmou o secretário de Governo, Jesuel de Freitas.

