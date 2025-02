A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste aplicou R$ 948,3 milhões em Saúde entre os anos de 2021 e 2024. Os gastos aumentaram depois do final da pandemia de Covid 19 e chegaram ao topo em 2024. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (27) em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal.

Do investimento total de quase R$ 1 bilhão em 4 anos, R$ 276,4 milhões foram aplicados em 2024 – em recursos próprios do Município o investimento em Saúde foi de 35,06% do orçamento, mais que o dobro do previsto em Lei.

Entre os anos de 2021 e 2024 os avanços em Saúde foram constantes em Santa Bárbara d’Oeste. Robusta e moderna, a rede passou a contar com novas estruturas, como os Complexos Regionais de Saúde do Jardim Pérola e do Jardim Europa, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, o CAPS Infantojuvenil, o Laboratório de Análises Clínicas e o dobro de leitos de UTI no Hospital Santa Bárbara – estruturas que proporcionam um atendimento ainda mais avançado ao cidadão.

Nos últimos anos, a Administração Municipal realizou a maior contratação de profissionais da Saúde da história e promoveu mais de 200 mil exames e procedimentos com o programa “Seu Exame”. Mutirões de exames e cirurgias foram realizados e mais de 700 aparelhos auditivos foram entregues a quem aguardava pelo equipamento.

Em pouco tempo, Santa Bárbara terá a “Cidade Saúde”, que vai ampliar o acesso de toda a população aos serviços de saúde, além de dez leitos de UTI Pediátricos que estão sendo implantados no Hospital Santa Bárbara.

“A Saúde em nossa cidade é transformada todos os dias, com novas estruturas, ações implantadas, profissionais contratados e um atendimento cada vez mais humanizado e perto da casa do cidadão. Reconhecemos que avançamos muito e sabemos dos desafios que temos pela frente. A Saúde é nossa prioridade sempre e, com muito trabalho e planejamento, qualificaremos ainda mais o atendimento oferecido”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Confira o investimento em Saúde nos últimos 4 anos em Santa Bárbara d’Oeste:

2021 – R$ 217.667.920,34

2022 – R$ 217.508.001,22

2023 – R$ 236.676.881,55

2024 – R$ 276.488.877,13

Total 2021-2024 – R$ 948.341.680,24

