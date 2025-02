A vereadora Talitha De Nadai protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um ofício indicando a destinação de R$ 106.315,52 mil através de emenda impositiva do orçamento municipal para a secretaria de Saúde zerar a fila de pacientes da UNACON – Centro de Oncologia de Americana, que aguardam a realização do exame.

Talitha conversou com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveria, que destacou a necessidade de atender a demanda de cerca de 150 pacientes que aguardam a realização do exame e com essa emenda é possível zerar a fila.

A Cintilografia Óssea é um exame que auxilia na identificação precoce de tumores cancerígenos. Ele é um importante meio para a investigação de doenças como câncer ou tumor ósseo, além da avaliação de possível metástase, por causa de tumores que começaram em outros órgãos.

Fala Talitha

“Fico muito feliz em poder ajudar essas pessoas que aguardam esse exame tão importante, especialmente os que estão em tratamento na UNACON, que precisam identificar metástases ósseas, causadas por variados tipos câncer. Sabemos que só quem tem um familiar ou alguém próximo que é paciente oncológico sabe o quanto é difícil e doloroso passar por essa enfermidade e quanto é importante que todos os exames sejam feitos para obter o melhor tratamento. No que depender de mim, esses pacientes serão atendidos da melhor forma possível em nossa cidade”. afirmou Talitha.

