O Mercado Livre, maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, abriu processo seletivo para 650 vagas de emprego para o centro de distribuição de Sumaré.

São 550 vagas para operador de logística e 100 para operador de empilhadeira.

Os interessados com perfil para as oportunidades devem comparecer ao departamento, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, o PAT está localizado na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.

Confira as vagas disponíveis no Mercado Livre:

Auxiliar de Logística – Ensino Médio completo – 550 vagas

Operador de Empilhadeira – Ensino Médio completo, CNH B e 6 meses de experiência – 100 vagas

