Um rapaz que vendia maconha disse aos Guardas que estava na atividade apenas para sustentar o vício. O caso aconteceu no parque Zabani em Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira.

Equipe da Guarda Civil Municipal em patrulhamento preventivo no Parque Zabani deparou-se com dois indivíduos posteriormente identificados como D. e M. trocando objetos. D. tinha em sua mão embalagens aparentando ser entorpecentes e M. uma cédula de dinheiro. Logo D. jogou o pacote no chão e M. guardou a cédula em seu bolso e tentou deixar o local.

Foram então abordados para averiguação , e recuperado o pacote que D. dispensou, se tratava de 1 kit de maconha (14 porções), já com M. foi localizado R$ 10,00 em dinheiro.

Maconha era pra comprar outro tanto

Em diálogo com os indivíduos pelo local , D. alegou que estava atuando na venda de entorpecentes ali desde cedo para manter seu vício .

Já M. alegou que foi ao local para comprar entorpecente de D., porém não deu tempo por conta da abordagem.

Diante dos fatos , foi dada voz de prisão a D. no local e em seguida conduzido ao Plantão Policial , sendo M. também conduzida como testemunha. No D.P. , a autoridade policial após tomar ciência dos fatos deliberou pela apreensão dos entorpecentes e dinheiro , liberou M. após ser ouvida e ratificou a prisão em flagrante de D. por tráfico de Drogas , permanecendo este preso à disposição da justiça.

