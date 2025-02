A 7ª edição do tão esperado Congepen (Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios), terá uma novidade em 2025. O evento desse ano acontece em parceria com o maior ecossistema de soluções educacionais da região, o Pecege. A tema principal será INSPIRA, RESPIRA, TRANSPIRA, CONECTANDO PESSOAS E NEGÓCIOS e vai propiciar a troca de conhecimentos, informações e experiências externas ao alcance de melhores resultados dentro das organizações, com temas atuais apresentados de forma prática e ministrado por profissionais experientes.

As inscrições para os primeiros lotes dos ingressos já estão abertas através do site: www.congepen.com.br. Ao contrário das edições anteriores, este ano o Congepen terá um dia inteiro dedicado ao conhecimento iniciando às 14h00 até as 23h quando finaliza com um networking exclusivo.

“É uma experiência nova, já que vamos poder agrupar todas as palestras, debates e painéis ao longo do dia”, explica Mara Cury uma das organizadoras do evento. Segundo ela, a mudança atende aos participantes que não conseguiam participar dos dois dias de evento no formato anterior.

“Muita gente queria aproveitar as duas noites e as vezes, por conta dos compromissos de trabalho, tinha que fazer a escolha de uma noite apenas. Agora, juntamos tudo em um dia e acreditamos que vai promover mais interação e ser ainda mais produtivo”, explicou Mara.

Com uma programação diversificada, o evento contará com especialistas de Piracicaba, São Paulo, Mato Grosso e até do Canadá, entre eles Dr. Humberto Passos, Breno Arruda, Thais Fornícola Neves, Andrea Zamoly Park, Adriano Moraes, Nivaldo Camilo, Renato Fonseca de Andrade, Roberto Sacks, Carolina Ribeiro de Almeida e Fernando Murray Loureiro da Aprendix Global, Vanessa Almada Greco da Bosch, Suzie Clavery da TotalPass e a palestra Magna com Adriano Lima.

Na parte final do evento, acontece a “Arena dos Campeões” com ex-jogador Marcio Amoroso, Magic Paula e Kaike Angelim que compartilharão suas experiências e conhecimentos, fornecendo insights valiosos para o aprimoramento da atuação em diversas áreas corporativas. Além das palestras, haverá também momentos de interação, troca de experiências e painéis de discussão, e estandes onde os patrocinadores apresentarão seus produtos e serviços, permitindo que os participantes expandam suas redes de contato e se atualizem sobre o que há de melhor na sua área de atuação. Ao final, o encerramento terá um momento especial de networking e confraternização dos participantes no espaço Rooftop do Pecege.

Confira a programação do www.congepen.com.br

Serviço:

Quando: 20/03/2025

Hora: das 14h às 23h

Local: Pecege – Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580 – Santa Rosa, Piracicaba – SP.

Inscrições antecipadas

De 22/02 até 14/03): R$ 85,00 e de 15/03 a 19/03 R$ 100,00.

Ingressos estudantes e 60 + com desconto

Onde comprar: através do site www.congepen.com.br

