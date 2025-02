O Carnaval de Americana ganha uma nova opção de diversão com o Bloco do Croco, que promete três dias de muita agitação. Este bloco independente tem como objetivo ser mais uma alternativa para os foliões da cidade, oferecendo uma programação diversificada e animada.

Intitulado “Concentra Mais Não Sai”, o bloco inicia sua folia na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro, a partir das 18h, no Seven Hands. No sábado, 1 de março, a festa continua no Bar do Pezão, com início previsto para as 16h20. Ambos os eventos têm entrada gratuita, garantindo que todos possam participar da celebração.

No domingo, a festa se encerra no Vibes Coffee Shop, também às 16h20, com o Baile do Croco.

O evento contará com um show ao vivo do artista Maikão e a animação do DJ Viny Blanco, que fará uma discotecagem 100% em vinil, prometendo um ambiente nostálgico e vibrante. Os ingressos para o baile estão disponíveis para compra no Sympla.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Para complementar ainda mais a experiência do Carnaval, os organizadores disponibilizaram a venda antecipada de abadás e copos exclusivos e limitados. Além disso, todos são convidados a se juntar ao bloco vestindo fantasias de carnaval, pois o que realmente importa é a alegria e o respeito durante a folia.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: 19 99586-6071 ou acesse o site oficial: www.blocodocroco.com.br. Prepare-se para uma festa inesquecível e venha fazer parte dessa nova tradição no Carnaval de Americana!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP