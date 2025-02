Dirigentes do SEAAC finalizam curso em Brasília  

Na última sexta-feira (21) a presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva; a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva e o advogado Cledemir Alberto da Silva, participaram em Brasília do encerramento do Curso de Altos Estudos em Direito Coletivo de Trabalho. O curso foi promovido pela CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio) em parceria com o Centro Universitário do Distrito Federal e o Instituo Edésio Passos.

O Curso teve início em novembro do ano passado com aulas online todas quintas e sextas-feiras com a coordenação dos professores, Ministro Maurício Godinho Delgado, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Professor Doutor Sandro Lunardi, da Universidade do Paraná e representante da OIT no Brasil e a Professora Doutora Gabriela Neves Delgado, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.

Um total de 65 participantes entre advogados e dirigentes sindicais de todo o Brasil participaram das aulas. Para a presidenta do SEAAC, “foi um aprendizado que ajudará muito na rotina das entidades sindicais, pois além do amplo conhecimento dos professores a interação trouxe experiências que poderão ser praticadas pelos dirigentes e advogados”.

Na sexta-feira, encerramento do evento, as atividades se iniciaram com uma visita ao Tribunal Superior do Trabalho, acompanhados do Vice-Presidente da casa, Ministro Maurício Godinho. No período da tarde, na sede da CNTC aconteceu uma aula com o Ministro do TST, Fabrício Gonçalves. O encerramento e entrega dos certificados foi realizado nas dependências da UDF (Universidade do Distrito Federal).

Além do SEAAC de Americana, o SEAAC de Santos e a Federação dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio (FEAAC), participaram do evento. O Presidente da FEAAC e Secretário Geral da CNTC, Lourival Figueiredo Melo, destacou a importância dos dirigentes buscarem mais conhecimento e proporcionarem à sua equipe de advogados as mesmas oportunidades.

